  • 13 Марта, 19:06
  • BAIGENEWS

Религиозных радикалов задержал КНБ в Алматы

Прошли обыски, изъяты вещественные доказательства.

Сегодня, 17:54
АВТОР
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КНБ РК Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: КНБ РК

Сотрудниками Комитета национальной безопасности РК при координации органов прокуратуры и содействии полиции в Алматы пресечена деятельность религиозных радикалов, передаёт BaigeNews.kz.

"По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 УК РК - "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", - сообщили в КНБ.

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