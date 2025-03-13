Религиозных радикалов задержал КНБ в Алматы
Прошли обыски, изъяты вещественные доказательства.
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
128Фото: КНБ РК
Сотрудниками Комитета национальной безопасности РК при координации органов прокуратуры и содействии полиции в Алматы пресечена деятельность религиозных радикалов, передаёт BaigeNews.kz.
"По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 УК РК - "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", - сообщили в КНБ.
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