17 февраля КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции в городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области пресечена деятельность религиозных радикалов, передаёт BaigeNews.kz.

По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана.

В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.