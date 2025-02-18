Религиозные радикалы вербовали казахстанцев через соцсети
КНБ провел спецоперацию.
Сегодня, 10:53
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Сегодня, 10:53Сегодня, 10:53
88Фото: КНБ РК
17 февраля КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции в городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области пресечена деятельность религиозных радикалов, передаёт BaigeNews.kz.
По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана.
В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.
"Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного Кодекса. Иная информация разглашению не подлежит", - говорится в сообщении КНБ.
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