Ректора Западно-Казахстанского медуниверситета подозревают в коррупции
Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
72Фото: baigenews.kz
В Антикоррупционной службе рассказали, за что задержали ректора Западно-Казахстанского медицинского университета имени Оспанова, передаёт BaigeNews.kz.
Асета Калиева подозревают в коррупции.
"Антикоррупционной службой Алматинской области изобличён председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова", который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования получил от предпринимателя из Алматы взятку в размере 11,6 миллиона тенге", - сообщили в Антикоре.
С санкции суда подозреваемый заключён под стражу.
Расследование продолжается.