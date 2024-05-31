Ректора Западно-Казахстанского медуниверситета подозревают в коррупции

В Антикоррупционной службе рассказали, за что задержали ректора Западно-Казахстанского медицинского университета имени Оспанова, передаёт BaigeNews.kz.

Асета Калиева подозревают в коррупции.

"Антикоррупционной службой Алматинской области изобличён председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова", который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования получил от предпринимателя из Алматы взятку в размере 11,6 миллиона тенге", - сообщили в Антикоре.