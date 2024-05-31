  • 31 Мая, 19:09
  • BAIGENEWS

Ректора Западно-Казахстанского медуниверситета подозревают в коррупции

Сегодня, 18:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
72
Фото: baigenews.kz

В Антикоррупционной службе рассказали, за что задержали ректора Западно-Казахстанского медицинского университета имени Оспанова, передаёт BaigeNews.kz.

Асета Калиева подозревают в коррупции.

"Антикоррупционной службой Алматинской области изобличён председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова", который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования получил от предпринимателя из Алматы взятку в размере 11,6 миллиона тенге", - сообщили в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый заключён под стражу.

Расследование продолжается.

 

Самое читаемое

Наверх