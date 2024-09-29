Ректора вуза Шымкента подозревают в получении взятки в 28,5 млн тенге
Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20Сегодня, 01:20
83Фото: BaigeNews.kz
Ректора Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова задержали по подозрению в получении взятки на сумму 28,5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Подобная информация появилась в социальных сетях. В ней же говорилось, что под арест взяли ещё двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний.
В департаменте экономических расследований информацию о задержании ректора подтвердили. Сейчас проводится расследование.
В ДЭР не раскрывают иную информацию. Известно лишь, что дело связано с государственными закупками.
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