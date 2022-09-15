Рекорды и чудеса грандиозного Сабантуя в Семее

Фото: Альбина Халел

Небывалый Сабантуй отгремел в минувшие выходные в Семее. По разным подсчётам на острове между двух берегов культурного центра Казахстана собралось от семи до десяти тысяч человек. Праздник запомнился не только масштабом и щедростью организаторов, но и волшебством, которое царило в этот день над городом и которое чутко подметили высокие гости. Редакция BaigeNews.kz расскажет о самых ярких моментах праздника.

Первый международный Прииртышский Сабантуй прошёл по инициативе акима области Абай Нурлана Уранхаева. Обе стороны - Татарстан и Казахстан - отлично постарались и устроили лучший праздник в Семее за последние годы.

Ключевое слово в длинном названии праздника – "Прииртышский" - означает, что этот Сабантуй объединяет жителей городов на Иртыше из Китая, Монголии, Казахстана и России. Эстафета началась в Семее, а в следующем году она будет передана другому городу на могучей реке.

Рекорд первый: самый первый праздник в новой области

Сабантуй прошёл в Семее 10 сентября. И это первое масштабное гуляние в новой казахстанской области Абай. Татарский национальный праздник собрал до десяти тысяч зрителей. Порадоваться вместе с семейчанами приехали люди из соседних районов, из других городов нашей страны. В восторге от праздника остались делегации из Омска и Казани. Дебют получился ярким и грандиозным. Побить его будет не так-то просто!

Прииртышский праздник состоялся на острове Бейбитшилик (остров Мира). И это невероятно символично, ведь он располагается посреди Иртыша между двух берегов Семея. И, кстати, именно татарские купцы построили на острове первые дома и образовали "Меновую слободку" более двухсот лет назад.

В день праздника мост, ведущий на остров, перекрыли и превратили его в пешеходную переправу. Однако для пожилых людей были организованы бесплатные автобусные перевозки до главной локации.

Рекорд второй: самый большой самовар

В Семей привезли из Казани самый большой самовар в мире. Вместимость пузатого героя – 300 литров. А высота – 2 м 30 см. Его изготовили на Тульском патронном заводе три года назад. Всё это время из него угощались только в России, и приезд на семейский Сабантуй - его первые "гастроли" за границу. Объёма наполненного кипятком самовара хватило, чтобы угостить душистым чаем сразу две тысячи человек. Люди выстроились в огромную очередь за бесплатным напитком.

А ещё гигантский самовар стал едва ли не главным арт-объектом и селфи-героем праздника. Каждый хотел оставить себе на память фото с этим рекордсменом.

Рекорд третий: самая большая порция шорпы

А вот казан на 1200 литров уже успел побывать в разных странах. Но в Семее он остался в памяти как рекордсмен, так как в нём удалось приготовить самую большую порцию бульона в истории города. В день Сабантуя, аккурат к обеду, в казане приготовили знаковое восточное блюдо – шорпу - и раздали бесплатно всем желающим. Вышло почти четыре тысячи чашек.

Шеф-повар Барну Олимбаев, приехавший в сопровождении казана из столицы Татарстана, использовал для приготовления главного блюда весемь баранов и больше 200 кг овощей: 120 кг картофеля, 25 кг помидоров, по 30 кг болгарского перца и лука, зелень и приправы.

Самоварная коллекция

В день Сабантуя Семей узнал радостную новость: в городе откроется "Музей самоваров"! Частная коллекция предпринимателя Рафаила Хазипова из 80-ти экспонатов переходит в дар музею Татарской школы искусств г. Семей и станет доступной для обозрения каждому желающему.

На празднике была представлена часть этой коллекции, самые-самые интересные экспонаты – вытянутые и круглые, разных цветов и из разных материалов – от меди и латуни до никелированных. Часть из них украшена ручной росписью.

По соседству с ними красовались экземпляры литературно-мемориального музея имени Достоевского. Кстати, известный русский писатель, находясь в Семипалатинской ссылке, очень любил лакомиться чаем и конфетами местного производства.

Сам предприниматель рассказывает, что стал коллекционировать самовары совершенно случайно.

"Однажды я увидел в магазине, как распродают большое количество разнообразных самоваров. Оказалось, их владелец переехал в Омск, а самовары с собой взять не смог. Если бы их продали поштучно, коллекция просто бы исчезла. Поэтому я купил все 80 экземпляров", - пояснил Рафаил Хазипов.

Подарок из бруса

Больше 250-ти лет назад на острове Бейбитшилик, первоначальное название которого - остров Полковничий, были возведены первые домостроения. Это были дома татарских купцов. Их много раз топило, пока уставшие от природных капризов казанские мигранты не переселились на правый берег Иртыша, где в итоге образовали Татарскую слободу. И вот спустя почти три века, за две недели до дня рождения Семея, Татарстан дарит главному городу области Абай целую татарскую усадьбу! Остров снова обзавёлся татарским домиком.

Усадьбу к Сабантую построил на свои средства Актанышский район Татарстана, чтобы показать, как раньше жили в татарских деревнях. Три экспоната из калиброванного бруса – дом, баню и мельницу, а также резную ограду из новеньких досок возводили 10 дней. 12 рабочих из города Набережные Челны работали с утра до позднего вечера.

"Когда мы приехали в Семей, то словно на курорт попали. В Казани 12 градусов, а здесь – 32. Всё время, пока шла стройка, погода была отличная – жарко, ясно, безветренно. Словно лето для нас продлили. Это удивило. А ещё стало приятно от того, как в Казахстане встречают гостей. Очень радушный народ и отзывчивый", - поделился впечатлениями гость из Татарстана, главный прораб бригады Степан Фёдоров.

В день праздника в павильонах на территории усадьбы велась торговля мёдом, чаем, тюбетейками. Люди покупали традиционное татарское лакомство, привезённое из самого центра "чак-чаковской" цивилизации - Казани!

Банщик зазывал прохожих в баню с липовым и дубовым веником в руках, устраивая для людей театрализованное представление. По соседству с баней, в татарском доме, обстановка которого поражает аккуратностью и вниманием к деталям, с веретеном в руках гостей встречала жительница Актанышского района.

Справа от дома, на улице, в специальной печи, которую тоже привезли из Казани, весь день пекли блины и бесплатно угощали гостей. Раушания Мутавалова заведует печкой, сама разводит огонь, заводит тесто и печёт татарские блины – табикмак. Печь накормила блинами жителей десятков городов и путешествует только в сопровождении своей хозяйки Раушании.

Рядышком с печью у ветряной мельницы семейная пара перемалывала зерно в муку для татарских блинчиков. Часть его досталась зрителям, которые спешили с кульками к мельнице, чтобы набрать пшеничное толокно и унести его с собой.

Всё действо, происходящее в усадьбе, поражало самобытностью. Да и весь праздник в целом, превративший огромную поляну в площадку дружбы, мира, понимания, был пропитан фольклором и этнической изысканностью.

Чудо природы, Или семейчане умеют договориться с Богом!

Чем ближе было наступление Сабантуя, тем больше горожане переживали за погоду. Ведь по прогнозу в этот день на город должен был пролиться дождь, а обещанных 12-ти градусов тепла не хватило бы для комфортного веселья. Но природа радовалась вместе со всеми.

"Когда мы собирались в Семей, волновались по поводу погоды, ведь Сабантуй традиционно проводится на свежем воздухе. Приезжаем, а здесь так солнечно и тепло. Видимо, семейчане – самые влиятельные люди, даже с Богом смогли договориться и погоду отрегулировать", - пошутил во время своего визита в Семей глава государственного совета Татарстана, возглавивший делегацию из Казани, Фарид Мухаметшин.

И это правда! Причем её не меняли искусственно, как это делают в некоторых столицах путём засева облаков реагентами, чтобы подавить дождь и туман. С ней договорились!

Услышав слова проницательно гостя из Татарстана, корреспондент BaigeNews.kz обратился к руководителю краеведческого общества "Прииртышье" Марату Сасанову, который не раз рассказывал во время краеведческих экспедиций о необычной буддийской вещице, с помощью которой он управляет погодой. Как выяснилось, на этот раз краевед и правда изрядно потрудился, чтобы небо над Сабантуем было ясным, а погода - теплой и безветренной!

"Да, я действительно работал над тем, чтобы установилась хорошая погода на Сабантуй. Этого праздника ждали долго, тем более что в Семее таких ярких массовых гуляний давно не было. Пришлось потрудиться", - улыбается краевед.

Волшебство, в которое можно поверить с трудом, не похоже на случайность. По словам Марта Сасанова, религиозный атрибут буддистов и в самом деле обладает силой. А при верном направлении мыслей вкупе с добрыми намерениями - способен творить чудеса!

"Когда у меня появилась ваджра, я начал изучать её назначение. Этот религиозный атрибут буддистов считают оружием богов, который, согласно писаниям, поражает пучком плазмы. Но у этого предмета есть и второе назначение - управлять погодой. Как-то однажды в шутку я сказал вслух, что попробую изменить погоду. На городские праздники - на Новый год, день города, - я старался буквально разгонять тучи, экспериментировал с погодой. И у нас с ваджрой получалось. После этого мои близкие друзья и краеведы стали обращаться в частном порядке, чтобы я постарался для них и "попросил" ясный день", - рассказал необычную историю Марат Сасанов.

Ваджра – один из главных экспонатов в частной коллекции семейского краеведа. Ей, как минимум, 250 лет. Она была найдена в Прибалхашских степях, на том самом месте, где в 1771 году случилось историческое столкновения калмыков и казахского ополчения в период Таргутского побега, или "Пыльного похода", как называют его в народе. На месте битвы и последовавшего за ним преследования разбросаны монеты, предметы быта калмыков, там же была потеряна и буддийская ваджра.