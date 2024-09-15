Рекордный яблочный компот, концерты и телебашня: как алматинцы отмечают День города

В третье воскресенье сентября алматинцы отмечают День города. По информации пресс-службы акимата, в этот день в мегаполисе пройдут праздничные концерты, знаменитый фестиваль Apple Fest, а также театрализованные представления и другие мероприятия, а вечером горожан порадует обновленное освещение телевышки "Көк Төбе", передаёт BaigeNews.kz.

Традиционный Apple Fest-2024 будет проходить с 10:00 до 21:00 в Парке Первого Президента.

Планируется, что в этом году фестиваль удивит 1 700 литрами яблочного компота и тем самым побьёт рекорд Гиннесса. Участники представят 130 тоннами яблок от 50 местных садоводов. Также здесь можно будет увидеть уникальный цирк-шапито с множеством артистов, включая эквилибристов и дрессированных животных.

На главной сцене с бесплатными концертами выступят Republic, Роза Рымбаева, Captown и Нiro. Также на фестивале презентуют тематические зоны: улицы Садового созвездия, Чистого будущего, Сквозь века, Бульвар Цветочных чудес.

А в преддверии Дня города в Алматы состоялась массовая уборка города в рамках республиканской программы "Таза Казахстан". В мероприятиях приняли участие волонтеры и коммунальные службы города, задействованы 103 единицы техники и более 1400 человек. Было собрано и вывезено 130 тонн мусора.

Отметим, что накануне праздника в Алматы прошла акция "Символ Алматы в подарок". Мероприятие было организовано городским управлением туризма совместно с Международным аэропортом Алматы и управлением погранконтроля КНБ РК. В зоне паспортного контроля пассажиров международных рейсов угощали яблоками сорта "апорт", символизирующими тепло и гостеприимство Алматы. Акция охватила около 10 тыс. пассажиров и более 50 рейсов.

Тем временем метро Алматы превратилось в арт-площадку и удивило пассажиров необычным концертом: симфонические и джазовые оркестры сделали ожидание поезда по-настоящему волшебным. Вместо привычной суеты — музыка, искусство и выставки прямо на станциях.



Пассажиры могли насладиться живыми выступлениями и изучить экспонаты, подготовленные музеями, библиотеками и госархивом.

Также в акимате отмечают, что на День города в Алматы подключат праздничное освещение телевышки "Көк Төбе". Торжественное архитектурное освещение телебашни было подключено 30 августа и работает по следующему графику: ежедневно с 20.00 до 5.00 башня подсвечивается прожекторами в фоновом режиме. В праздничные дни с 21.00 до 2.00 подключается мультимедийный праздничный видеоряд. С 02.00 до 5.00 строение будет освещено прожекторным освещением.

Напомним, мультимедийное шоу на медиафасадах телебашни "Көк Төбе" — это часть обновленного освещения одного из символов Алматы.

Подробную программу празднования Дня города в Алматы пожно посмотреть здесь.

Фото: акимат Алматы