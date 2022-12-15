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Лента новостей

скриншот видео Сегодня, 07:38
154
Сегодня, 07:38
154
Фото: скриншот видео

Рекордный снегопад в Усть-Каменогорске

Высота снежного покрова - больше метра. Коммунальные службы не успевали очищать улицы, по нескольку раз приходилось выезжать на одни и те же участки, говорят дорожники. Из-за непогоды в регионе закрывали дороги, школьников перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В Усть-Каменогорске впервые за последние 6 лет снег шел беспрерывно почти 30 часов. Сейчас с последствиями борются более 200 коммунальных работников.

"Все основные магистрали, по которым ходят маршруты автобусов все открыты, на утро вышло 207 единиц автобусного состава. С непогодой мы справляемся. Работы будут продолжены до полной очистки города",  - сообщил зам.акима Усть-Каменогорска Денис Федченко.

И если центральные улицы очищены, то второстепенные — это снежная полоса препятствий, где разъехаться машинам сложно. Спасает только юмор. Горожане делятся видео со снежными сюрпризами. Кто-то танцует под снегом, кто-то выходит на экстрим-прогулку с домашними животными, которые норовят принять снежные ванны, запустили и челлендж с хэштегом - найди свою машину.

Сейчас снег прекратился, и уже ночью столбики термометра опустятся до -34 градусов. Причем морозы продлятся все праздничные дни, а уже на следующей неделе регион опять окажется во власти двухдневного снегопада.

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#снег #снегопад #рекорд
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:38
154
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