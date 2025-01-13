Рекордный рост показал туризм в Алматы в 2024 году
В 2025 году Алматы продолжит активно развивать инфраструктуру и привлекать инвесторов.
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Город Алматы за три квартала посетили 1,7 млн человек. Это на 14,2% больше, чем в прошлом году, что привело к увеличению налоговых поступлений в два раза — до 85,5 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
"Инвестиции в туристическую отрасль также значительно возросли — 92,9 млрд тенге. За счет частных средств в городе было открыто 35 новых объектов размещения, включая 20 гостиниц, 4 глэмпинга, 8 хостелов и 3 гостевых дома, что добавило 836 номеров", - говорится в сообщении.
В 2025 году Алматы продолжит активно развивать инфраструктуру и привлекать инвесторов, чтобы укрепить свои позиции как ведущий туристический центр Центральной Азии.
Напомним, ранее сообщалось, что Антикор проверит расходы на туризм в Казахстане.
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