В Казахстане уровень долларизации депозитов показал рекордный рост с июня 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Data hub.

За ноябрь доля валютных вкладов в совокупном депозитном портфеле РК увеличилась на 1,7 п.п., до 23%. Более заметный рост в последний раз отмечался по итогам июня 2022 года.

В сегменте юридических лиц ситуация с долларизацией складывается несколько хуже (26,5%, +2,3 п.п.), чем в сегменте физических (20,3%, +1,2 п.п.).

"В целом долларизация набирает обороты из-за роста объема депозитов в иностранной валюте (на 10%, до 8,9 трлн тг) и снижения в национальной (на 0,4%, до 29,7 трлн тг). При этом ощутимым рост валютных вкладов оказался за счет курсовой переоценки”, – отмечает издание.

Так, в долларовом эквиваленте объемы выросли вдвое меньше – на 5% ($17,4 млрд против $16,5 млрд). Напомним, именно в ноябре тенге упал к доллару одними из самых высоких темпов за последние годы – на 4,7%.