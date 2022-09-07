Рекордные 125 тысяч грантов получили студенты казахстанских колледжей

Фото: Pexels.com

125 тысяч казахстанцев получили гранты для обучения в колледжах страны. Таким образом, в этом году число студентов, которые будут учиться бесплатно, стало рекордным и возросло на 45 тысяч в сравнении с прошлым годом, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По данным министерства, в этом году в организации ТиПО поступили более 183 тысяч человек. Большинство из новоиспечённых студентов выбрали специальности по инженерии, строительству, образованию, туризму, гостиничному бизнесу и другим.

"Ежегодно в Казахстане растёт количество грантов для обучения в колледжах страны. В рамках поручения Президента до 2025 года 70 процентов госзаказа будет отдано на технические специальности. Так, уже в этом году более 52 тысяч студентов при поступлении выбрали специальности, относящиеся к инженерии, обрабатывающей и строительной отраслям. Кроме того почти восемь тысяч студентов в этом году впервые поступили на грант в рамках целевой подготовки кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Целевой госзаказ позволяет колледжам выпускать кадры по запросам рынка труда. То есть сразу после окончания колледжа дети будут трудоустроены", — сообщила директор Департамента технического и профессионального образования МП РК Насымжан Оспанова.

Напомним, что приём документов на получение грантов стартовал 25 июня и завершился 25 августа. В этом году перечень квот для желающих обучиться бесплатно был расширен. Добавлено пять процентов квот для детей из многодетных семей, один процент — для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трёх лет и один процент — для детей из семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. При равенстве баллов учитывались квотная категория и средний балл аттестата.

В министерстве отмечают, что в этом году при подаче заявления абитуриенты могли выбрать до четырёх специальностей и до четырёх колледжей. В 2021 году для обеспечения прозрачности и доступности образования министерством был внедрён новый механизм распределения госзаказа по принципу "Деньги идут за студентом". Если раньше гранты распределяли управления образования, то сейчас госзаказ размещается исходя из выбора абитуриентов: бюджетные деньги будут направлены туда, куда захочет поступить выпускник.