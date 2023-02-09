Рекордную выручку от экспорта золота получил Казахстан в 2022 году

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Казахстан наращивает экспортную выручку от продажи золота. За январь-ноябрь 2022 года казахстанские экспортёры отправили зарубежным покупателям 4,2 тонны обработанного и необработанного золота на общую сумму 66,9 миллиона долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz. Это почти столько же в тоннах, сколько было экспортировано за полный 2021 год; более того, в деньгах рост составил сразу почти 88 процента.

Если же сравнивать с показателями полного 2018 года, то рост в натуральном выражении составил 16,6 процента, а в стоимостном выражении показатель подскочил почти в семь раз.

Что касается объёма продаж, для этого вида экспортной продукции невозможны резкие колебания из-за ограничений со стороны государства. Согласно указу президента "О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК", вывоз свыше 100 граммов золотых слитков и аффинированного золота из страны запрещён. Исключения сделаны только для операций Нацбанка РК или крупных промышленных компаний, которые завозят в Казахстан золотосодержащее сырьё для переработки и реэкспорта в другие страны.

Примечательно, что в 2022 году изменилась структура экспорта казахстанского золота. Если в 2017-2021 годах главным покупателем жёлтого металла был Кыргызстан, то в прошлом году наибольший объём поставок в натуральном выражении по-прежнему был отправлен в КР (52,5 процента или 2,2 тонны), а вот в деньгах на первое место вышла Россия, обеспечившая 61,6 процента экспортной выручки (41,2 миллиона долларов США). На Кыргызстан пришлось 38,3 процента или 25,7 миллиона долларов США.

Важнейшим фактором для роста выручки от продажи казахстанского золота стала благоприятная конъюнктура на мировом рынке. Судя по данным международной организации World Gold Council, 2022 год стал периодом исключительного за последнее десятилетие инвестиционного спроса на этот драгоценный металл.

За прошлый год в мире было реализовано 4742 тонны золота - на 18 процентов больше, чем за 2021 год. Притом произошло это в основном из-за повышенного спроса на этот актив со стороны центробанков разных стран. На фоне нестабильности и пессимистичных прогнозов они закупили 1136 тонны золота. Этот объём аналитики World Gold Council называют рекордным в статистике продаж центробанкам за последние 55 лет.

Рост спроса, в свою очередь, влиял на цену. Лучшее время для продаж в прошлом году пришлось на март-апрель, когда стоимость унции золота держалась выше 1,9 тысяча долларов США. Самые низкие цены фиксировались в сентябре-октябре, когда ставка за унцию снизилась до 1,65–1,63 тысячи долларов США.

По данным на конец января 2023 года, цена на этот актив была зафиксирована в пределах 1,92 тысяча долларов США за унцию - на 7,3 процента больше показателя годовой давности.