В Усть-Каменогорске возбуждено дело в отношении женщины, уклоняющейся от уплаты алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступило обращение от директора Центра поддержки детей, нуждающихся в социальных услугах. В сообщении указано, что 42-летняя жительница Восточно-Казахстанской области не исполняет судебное решение о взыскании алиментов на содержание ее семи несовершеннолетних детей, находящихся в центре. Задолженность превысила 9 млн тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

Полиция напоминает, что неисполнение обязательств по уплате алиментов влечет за собой не только гражданско-правовую, но и уголовную ответственность. Уклонение от выплат может привести к ограничению свободы и другим мерам, предусмотренным законом.