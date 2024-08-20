Рекордную партию рачка artemia salina изъяли в СКО
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Рекордную партию добытого браконьерами рачка artemia salina изъяли в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции СКО при координации с областной прокуратуры совместно с военнослужащими группы “Б” воинской части 6637 пресекли незаконную добычу рачка artemia salina.
13 августа на территории Кызылжарского района задержан "КамАЗ", из кузова которого стражи порядка изъяли 260 мешков с цистами (яйцами) рачка. Еще 242 мешка изъяты из складского помещения в райцентре Бесколь.
По подозрению в незаконной добыче ценного природного ресурса задержаны 35-летний петропавловец и 29-летний житель Тайыншинского района. Оба ранее судимы: один за хулиганство, другой за кражу.
Как установили сотрудники УБОП, добыча без разрешительных документов проводилась на солёном озере Калибек в Тайыншинском районе.
"Общий вес изъятых цист artemia salina составил 24 тонны - это самый крупный размер, когда-либо изъятый на территории области. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Согласно статье 335 Уголовного кодекса РК, подозреваемым грозит до трёх лет лишения свободы", — сообщил заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.