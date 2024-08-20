Рекордную партию рачка artemia salina изъяли в СКО

Рекордную партию добытого браконьерами рачка artemia salina изъяли в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции СКО при координации с областной прокуратуры совместно с военнослужащими группы “Б” воинской части 6637 пресекли незаконную добычу рачка artemia salina.

13 августа на территории Кызылжарского района задержан "КамАЗ", из кузова которого стражи порядка изъяли 260 мешков с цистами (яйцами) рачка. Еще 242 мешка изъяты из складского помещения в райцентре Бесколь.

По подозрению в незаконной добыче ценного природного ресурса задержаны 35-летний петропавловец и 29-летний житель Тайыншинского района. Оба ранее судимы: один за хулиганство, другой за кражу.

Как установили сотрудники УБОП, добыча без разрешительных документов проводилась на солёном озере Калибек в Тайыншинском районе.