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Рекордное подорожание: впервые за 7 лет цены на вино в РК за год выросли сразу на 15%
По итогам ноября цены на вино в Казахстане выросли на 0,9 процента. Самое заметное удорожание этого алкогольного напитка аналитики зафиксировали в апреле: на 2,6 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
По данным статистов, с начала года вино подорожало сразу на 14,7 процента, что является самым высоким показателем удорожания с 2015 года.
"За год, то есть по сравнению с ноябрём 2021-го, вино подорожало на 15,3 процента в среднем по РК — также рекордный показатель за последние семь лет", - говорится в публикации.
Самый высокий рост цен на вино зафиксирован в Абайской и Кызылординской областях: на 23,8 процента. Следом идут Карагандинская (на 22,2 процента), Актюбинская (на 19,7 процента) и Туркестанская (на 19,3 процента) области. Меньше всего вино подорожало в Северо-Казахстанской (на 7,4 процента), Атырауской (на 8,7 процента) и Акмолинской (на 8,9 процента) областях.
Производство натурального виноградного вина и сусла в стране за 10 месяцев достигло 24,3 миллиона литров — на 14,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До этого показатель в аналогичном периоде два года подряд показывал спад, причём годом ранее — сразу на 38,7 процента.
Казахстанские виноделы обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на вино за девять месяцев на 66 процентов, против 55,3 процента годом ранее. Производство за этот же период по сравнению с 2021-ым годом увеличилось почти в 1,5 раза, до 18,6 миллиона литров. Импорт при этом сократился на 5,5 процента, составив 9,6 миллиона литров.
Экспорт вина вырос сразу в 54,9 раза, однако это лишь несущественные 219,6 тысячи литров. Реализация на внутреннем рынке увеличилась на 23,1 процента, составив 28 миллионов литров.
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