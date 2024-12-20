В Астане возвели рекордное количество школ. В начале учебного года построили и открыли уже 18 школ. Часть из них в рамках национального проекта "Комфортная школа". Об этом рассказал аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"С учётом роста населения, растёт потребность в социальных объектах. Мы значительно увеличили объём строительства социальных объектов. К примеру, в течение нового учебного года уже построено 18 школ. Одиннадцать из них по поручению Главы государства в рамках национального проекта "Комфортная школа", - сказал аким столицы Женис Касымбек.

Учебные заведения строятся во всех районах города, в том числе в жилых массивах. К примеру, в декабре в жилом массиве Уркер открыта школа нового образца. Учебное заведение рассчитано на 4 тысячи ученических мест в две смены. На сегодня в данном ЖМ в школе-лицее №69 дети учатся в три смены. Таким образом, новая школа решит вопрос с переполненностью. Дети начнут учиться в новой школе с третьей четверти.

Всего в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в период 2024-2025 годов будет построено 24 школы нового формата. Данные учебные заведения позволят создать порядка 90 тысяч ученических мест в две смены.

В Астане до конца года планируют открыть ещё несколько школ. Также готовится задел на следующие годы. К примеру, в 2025 году планируют построить и сдать в эксплуатацию ещё более 20 школ.