Рекордное количество полётов совершено в воздушном пространстве РК в 2023 году
Сегодня, 09:32
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Сегодня, 09:32Сегодня, 09:32
102Фото: baigenews.kz
В воздушном пространстве Казахстана обслужено рекордное количество полетов в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта.
"В прошлом году в воздушном пространстве нашей страны специалистами РГП "Казаэронавигация" было обслужено более 415тыс. полетов, из них порядка 107 тыс. казахстанских и 308 тыс. иностранных авиакомпаний. Данный показатель является рекордным за все годы независимости страны", - сообщили в ведомстве.
Между тем, за первый квартал 2024 года в воздушном пространстве Казахстана было обслужено более 90 тысяч авиаперелетов, в том числе 25 тысяч полетов, совершенных казахстанскими авиакомпаниями и 69 тысяч иностранными.
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