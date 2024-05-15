Рекордное количество полётов совершено в воздушном пространстве РК в 2023 году

В воздушном пространстве Казахстана обслужено рекордное количество полетов в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта.

"В прошлом году в воздушном пространстве нашей страны специалистами РГП "Казаэронавигация" было обслужено более 415тыс. полетов, из них порядка 107 тыс. казахстанских и 308 тыс. иностранных авиакомпаний. Данный показатель является рекордным за все годы независимости страны", - сообщили в ведомстве.

Между тем, за первый квартал 2024 года в воздушном пространстве Казахстана было обслужено более 90 тысяч авиаперелетов, в том числе 25 тысяч полетов, совершенных казахстанскими авиакомпаниями и 69 тысяч иностранными.