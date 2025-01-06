В 2024 году в Казахстане было изготовлено 1 488 308 паспортов для граждан. Это рекордное количество за 30 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Одной из причин стал сниженный вдвое тариф на оформление паспортов для детей. Самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт Республики Казахстан, было всего 10 дней, а самому возрастному — 109 лет.

"В порядке реадмиссии полиция вернула на родину 70 казахстанцев, оказавшихся за границей без документов. В 2024 году выявлено 3 786 работодателей, незаконно использующих труд иностранных рабочих. Кроме того, в рамках реализации послания Президента, 41 иностранному IT-специалисту был выдан вид на жительство по упрощенной процедуре", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанский паспорт занял 66 место в индексе самых привлекательных документов в мире.