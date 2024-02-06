Рекордное количество компаний ликвидировали в Казахстане за год

В 2023 году в Казахстане было ликвидировано чуть более 27 тыс. юридических лиц — на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

По данным аналитиков, рост количества ликвидированных юрлиц наблюдается третий год подряд, а показатель за 2023-й стал рекордным.

"За последний квартал 2023 года количество ликвидированных юрлиц составило 13 тыс. ед. — на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го, и в 3,6 раза больше по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Среди регионов РК наибольшее количество ликвидированных за январь–декабрь 2023 года юрлиц пришлось на крупнейший мегаполис, Алматы: 8,2 тыс. единиц", - говорится в сообщении.

В разрезе размерности предприятий 99,8% ликвидированных юрлиц пришлось на малые предприятия: почти 27 тыс. единиц, средних предприятий было ликвидировано 38 единиц, крупных — 15 единиц.