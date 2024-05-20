Рекордное количество казахстанцев сыграют в квалификации "Ролан Гаррос" 2024

В Париже прошла жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. Ожидается рекордное количество казахстанцев: Михаил Кукушкин, Денис Евсеев, Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"Если Михаил уже давно играет на песчаных кортах Парижа, а Попко выступал ранее в квалификации, но ещё не пробивался в основную сетку "Ролан Гаррос", то Жукаев и Евсеев вообще дебютируют на этом турнире из серии "Большого Шлема", - говорится в сообщении.

20 мая будут сыграны первые матчи. Михаил Кукушкин (134 АТР) на старте выступит против швейцара Леандро Риди (148 АТР), Бейбит Жукаев (174 АТР) постарается сломить сопротивление аргентинца Хуана Мануэля Серундоло (167 АТР), Денису Евсееву (177 АТР) будет противостоять болгарин Адриан Андреев (237 АТР), а Дмитрий Попко (223 АТР) сразится с французом Валентином Рое (200 АТР).

Основной турнир Открытого чемпионата Франции 2024 пройдёт с 25 мая по 8 июня. Честь Казахстана в основной сетке будут защищать: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко - в одиночных разрядах. Анна Данилина и Александр Недовесов - в парных разрядах.