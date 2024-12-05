Рекордное количество казахстанцев отдохнуло за рубежом в 2024 году

Согласно данным администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма КФ "Туристік Қамқор" с 1 января по 1 декабря текущего года 1 002 802 туристов отдохнули за рубежом, передает BaigeNews.kz.

Общий показатель за весь прошлый год составил 794 194 туриста, что указывает на то, что в текущем году казахстанские туристы стали чаще выезжать по пакетным турам.

Традиционно, ТОП-10 стран возглавила давно полюбившаяся казахстанцам своими пляжами и достопримечательностями Турция, далее - Египет, ОАЭ, Вьетнам, Тайланд, Китай, Грузия, Мальдивы, Катар, Шри-Ланка.

В преддверии предновогодних праздников и зимних каникул Администратор системы гарантирования напоминает о важности туркода. Выдавать его каждому участнику тура с 2016 года - законодательно закрепленная обязанность туроператоров. Туркод - уникальное буквенно-числовое значение, проверив который турист может быть уверен, что его перелет, проживание оплачены туроператором принимающей стороне и авиакомпании. Проверить туркод можно на сайте www.fondkamkor.kz.

Кроме того, при покупке тура удостоверьтесь, что турагентство состоит в государственном реестре турагентств и запросите полный пакет документов: договор на туробслуживание, ваучер, страховку, туркод.