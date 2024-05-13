Рекордное количество дорог отремонтируют в Казахстане в 2024 году

О рекордном объёме ремонта дорог в 2024 году заявили в Министерстве транспорта. Так, в текущем дорожно-строительном сезоне министерством транспорта планируется охватить рекордные 12 тыс. километров автодорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По данным Минтранса, продолжатся ремонт, строительство и реконструкция 5,3 тыс. км дорог республиканской сети, и 4,2 тыс. км дорог местного значения.

"В приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. Это — 2,5 тыс. км дополнительных транспортных сообщений по всей республике. На проведение данной работы будут привлечены займовые средства международных финансовых организаций. Помимо этого, основные усилия будут направлены на завершение реконструкции основных коридоров "Астана – Балхаш – Алматы", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Актобе – Кандыагаш" и "Атырау – Астрахань", - говорится в сообщении.

Также запланировано начало работ на проектах "Кызылорда-Жезказган" (участок по Улытауской области), "Актобе-Кызылорда" (участки "Актобе-Улгайсын", "Кызылорда-Саксаульский"), "Караганда-Жезказган" и "Обход г.Сарыагаш".