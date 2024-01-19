  • 19 Января, 13:40
  • BAIGENEWS

Рекордное количество авто продали в Казахстане в 2023 году

Сегодня, 12:47
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 12:47
Сегодня, 12:47
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Фото: freepik.com

В 2023 году официальными дилерами реализовано 198 686 авто, что на 60,2% больше показателя предыдущего года. Это лучший результат за всю историю казахстанского авторитейла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казахстанский автомобильный союз".

Доля отечественных автомобилей на рынке по итогу года составила 70,7%. На сегодня в Топ-10 самых популярных моделей, 9 произведены в Казахстане.

Автопром демонстрируют наибольшую динамику роста среди отраслей машиностроения. Доля автомобилестроения в 2023 году выросла еще на 5,7% и занимает 44,3% всего машиностроения.   

 "Производство автомобилей в стране бьет рекорд за рекордом. Отрасль продолжает привлекать инвестиции, это позитивно сказывается как на рынке труда, где создаются сотни новых рабочих мест, так и в существенном увеличении налоговых выплат в государственный бюджет. Инвестиции в отечественное производство дают конкретные результаты, что позволяет с оптимизмом оценивать перспективы казахстанского автомобилестроения", - сказала президент ҚАО Анар Макашева.

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