Рекордное количество авто продали в Казахстане в 2023 году

В 2023 году официальными дилерами реализовано 198 686 авто, что на 60,2% больше показателя предыдущего года. Это лучший результат за всю историю казахстанского авторитейла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казахстанский автомобильный союз".

Доля отечественных автомобилей на рынке по итогу года составила 70,7%. На сегодня в Топ-10 самых популярных моделей, 9 произведены в Казахстане.

Автопром демонстрируют наибольшую динамику роста среди отраслей машиностроения. Доля автомобилестроения в 2023 году выросла еще на 5,7% и занимает 44,3% всего машиностроения.