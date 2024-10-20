Рекордное число школ сдадут в этом году в Астане
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До конца года в столице планируют открыть ещё девять школ. Об этом аким Астаны Женис Касымбек написал в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Аким ознакомился с ходом строительства учебных заведений.
"По поручению Главы государства в столице реализуется нацпроект "Комфортная школа". В рамках данного проекта в период с 2024-2025 годы будет построено 24 школы нового формата. С учетом школ, которые мы откроем до конца года, общее количество сданных комфортных школ составит 17. К примеру, в сентябре мы открыли 15 школ. Девять из них — в рамках проекта "Комфортная школа". До конца года откроем еще 9 школ, восемь из них — тоже в рамках нацпроекта. Таким образом, девять новых школ позволят создать еще более 30 тыс. ученических мест в две смены. Эти учебные заведения позволят решить вопросы трехсменного обучения еще в 4 школах, переуплотненного режима обучения — в трёх школах", — написал аким столицы.
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Он также сообщил, что в 2025 году планируем построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ. В строительство учебных заведений также привлекаем частные инвестиции.
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