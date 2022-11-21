Рекорд установила казахстанка на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене

Фото: olympic.kz

В городе Херенвен (Нидерланды) с 18 по 20 ноября проходил второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. Казахстанцы показали на нём хорошие результаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Участие в турнире приняли 229 спортсменов из 28 стран.

Команда Казахстана выступила в следующем составе: Надежда Морозова, Алина Дауранова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Артур Галиев, Демьян Гаврилов, Виталий Щеголев, Сагатов Бакдаулет.

Дмитрий Морозов финишировал первым в забеге на 1500 метров в дивизионе B. Казахстанец показал лучший результат (1:45.95) и получил путевку в группу сильнейших. На следующем этапе Кубка мира Морозов выступит в дивизионе А.

Алина Дауранова стала второй в забеге на 500 метров среди женщин в дивизионе B. Она показала время 38.75 и обновила личный рекорд. Этот результат также позволил спортсменке отобраться в группу А на следующем ЭКМ.

Надежда Морозова была четвёртой в группе А. Казахстанка показала результат 1:54:86 на дистанции 1500 метров и остановилась в шаге от медали.