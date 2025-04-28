В Казахстане завершился приём заявлений на основное ЕНТ-2025. Тестирование начнётся 16 мая и продолжится до 7 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ дважды и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Заявления для участия в тестировании подали около 216 тысяч абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тысяч заявлений (в 2024 году было 342 тысячи заявлений).

Наибольшее количество тестируемых - 16,5% - выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика", 15,6% – "Биология-Химия". 9,7% сдающих выбрали комбинацию "Математика-Информатика". Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", её выбрали 285 человек.

Пороговые баллы для поступления остаются прежними: для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" – не менее 70 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

После завершения ЕНТ-2025, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещённых предметов или других нарушений правил, результаты поступающего будут аннулированы.