Рекорд по загрязнению воздуха побили за три года в Алматы

За 2023 год предприятия выбросили в атмосферу Алматы 44 тыс. тонн загрязняющих веществ. К предыдущему году показатель вырос на 6%. Текущее значение – максимальное с 2020 г., следует из данных БНС АСПиР РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

"Около половины всех выбросов пришлось на сернистый ангидрид (SO2) – 20,2 тыс. т. Объяснить это можно тем, что городские ТЭЦ используют экибастузский высокозольный уголь, при сжигании которого упомянутое вещество образуется в больших количествах. Еще 36% вкупе обеспечили окислы азота (в пересчете на NO2) - 8,7 тыс. т и взвешенные частицы - 7 тыс. т. Основной вклад в годовой прирост внесли сернистый ангидрид и взвешенные частицы – более 60%. В первом случае рост составил 930 т, во втором – 613 т. Учитывая структуру выбросов, такое положение дел не выглядит удивительным", - пишут аналитики.

Заметными на общем фоне выглядят и выбросы окиси углерода (СО) – 5,7 тыс. т. (13%). Все перечисленные вещества – тоже продукты сжигания угля.