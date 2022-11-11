Рекорд: каждая третья компания, зарегистрированная в Казахстане в октябре, принадлежит иностранцам

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Аналитики DATA HUB выяснили, что каждая третья компания, зарегистрированная в Казахстане в октябре, принадлежит иностранцам, передаёт BaigeNews.kz. На показатели повлияли объявленная в сентябре частичная мобилизация в России и последовавшая за ней волна релокации.

В октябре в республике зарегистрировано 4 739 новых компаний, треть из них (1580 единиц) – с иностранной формой собственности. По количеству и по доле это рекордные показатели.

"Из огромного количества зарегистрированных в октябре компаний с иностранной формой собственности лишь одна крупная и три средних. Все остальное – малый бизнес. Почти половина всех таких компаний, регистрируется в Алматы: в октябре набралось 717 единиц", - сообщили аналитики.

За 10 месяцев 2022 года в Казахстане открыто 9184 компании с иностранной формой собственности. Для сравнения: за полные 2020 и 2021 годы в сумме их количество составило немногим более 6,7 тысячи.

В 2022 году каждая пятая новая компания, появившаяся в Казахстане (а точнее – 21,5 процента) – иностранная.