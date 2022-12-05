Реконструкцию республиканских трасс обсудил Смаилов с вице-президентом CITIC Construction

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу с первым вице-президентом китайской корпорации CITIC Construction Ян Цзяньцяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Обсуждены актуальные вопросы реализации крупных автодорожных проектов, в частности, реконструкции республиканских трасс "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" и "Караганда – Балхаш", где китайская компания выступает генеральным подрядчиком, а также развития дорожно-транспортной отрасли в целом.

Премьер-министр подчеркнул необходимость своевременно завершить столь значимые инфраструктурные проекты и открыть проезд по всем участкам.

По итогам встречи стороны выразили готовность оперативно решать возникающие вопросы для успешного завершения всех работ в духе высокого стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.