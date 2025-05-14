Масштабный проект модернизации 125 железнодорожных вокзалов в Казахстане, стартовавший месяц назад, сталкивается с серьезными проблемами, способными поставить под угрозу его реализацию. Об этом заявил депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов в своем депутатском запросе, адресованном Премьер-министру РК Олжасу Бектенову, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, в адрес парламентариев поступают многочисленные обращения от строительных организаций, занятых в проекте. Основная проблема — отсутствие утвержденной проектно-сметной документации по значительной части объектов, что делает невозможным полноценное начало работ.

"Подрядчики приступают к реконструкции без необходимых технических материалов. Это создает риски срывов сроков, некачественного строительства и, что особенно тревожно, угрозу жизни и здоровью граждан", — отметил Турганов.

Кроме того, все вокзалы продолжают функционировать в период реконструкции, ежедневно принимая тысячи пассажиров. Это, по мнению депутата, серьезно осложняет строительный процесс и нарушает нормы безопасности.

Критике подверглась и форма контрактов, по которым работают подрядчики. Применение EPC-модели (инжиниринг, закупки и строительство под ключ), по словам Турганова, в текущих условиях неэффективно. Он считает, что такая схема перекладывает всю ответственность на исполнителей, не учитывая отсутствие проектной базы и высокую сложность работ на действующих объектах.

В связи с этим депутат предложил Премьер-министру принять следующие меры:

провести независимую техническую экспертизу всех проектов;

пересмотреть сроки и этапы реализации, включая возможность временного закрытия вокзалов;

отказаться от жесткой EPC-модели и внедрить гибкую контрактную схему;

утвердить пообъектный график предоставления проектной документации и приостановить строительные работы до завершения проектной стадии.

Турганов подчеркнул, что только при условии своевременного и качественного планирования удастся избежать срывов и сохранить безопасность пассажиров.