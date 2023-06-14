Рекомендации Минпросвещения по дистанционке признали незаконными - АЗРК

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Агентство по защите и развитию конкуренции во время расследования в отношении министерства просвещения выявило нарушения антимонопольного законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в антимонопольном ведомстве, в методичках Минпросвещения рекомендовало проводить дистанционное обучение в учреждениях образования на трёх определенных интернет-платформах BilimLand, Kundelik.kz и Daryn.online.

"Таким образом, вышеуказанным компаниям предоставлялись необоснованные преимущества по доступу к информационным платформам, ограничив конкуренцию другим поставщикам аналогичных услуг. Принятие таких актов запрещаются в соответствии со статьёй 194 Предпринимательского кодекса", - говорится в сообщении.

В настоящее время нарушения министерством устранены посредством отмены методических рекомендаций.