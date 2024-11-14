Рекламу популярных услуг запретили в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Акылбек Жапаров подписал распоряжение, утверждающее перечень услуг, реклама которых в стране будет запрещена в соответствии с поправками в закон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

В перечень вошли услуги гадания, ясновидения, а также предсказание будущего или определение характера с помощью методов, которые считаются нерациональными или магическими, с применением оккультных методик, амулетов, талисманов, ритуалов, заклинаний, экстрасенсорики; оказываемые путем магического воздействия, направленные на злоупотребление доверием человека; услуги ворожбы, приворота, проклятия, порчи, сглаза, заговоров, привлечения удачи, финансового успеха, избавления от зависимостей; посредничества между человеком и потусторонним миром (спиритизм и шаманство); целительства, знахарства, лечения альтернативными методами, которые не аккредитованы уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.