  • 1 Ноября, 16:01
  • BAIGENEWS

Рекламщиков с топором и битой задержали в Актау

Сегодня, 15:29
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
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Фото: pxhere.com

В Актау задержали группу людей, рекламировавших наркотики, передаёт BaigeNews.kz.

"У задержанных изъяты трафарет с надписями "MEF, SC, DUNE24CC, VPN", фломастер, топор, бита, 20 баллончиков с краской, 83 рекламных листовки, буклеты с QR-кодом, а также наркотические средства", - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК, пунктам 1, 2) части 2 статьи 299-1 УК.

Подозреваемые взяты под стражу с санкции следственного суда. 

Следственные действия продолжаются.

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