Рекламщиков с топором и битой задержали в Актау
Сегодня, 15:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
105Фото: pxhere.com
В Актау задержали группу людей, рекламировавших наркотики, передаёт BaigeNews.kz.
"У задержанных изъяты трафарет с надписями "MEF, SC, DUNE24CC, VPN", фломастер, топор, бита, 20 баллончиков с краской, 83 рекламных листовки, буклеты с QR-кодом, а также наркотические средства", - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК, пунктам 1, 2) части 2 статьи 299-1 УК.
Подозреваемые взяты под стражу с санкции следственного суда.
Следственные действия продолжаются.
Самое читаемое
- О судьбе осужденной в Китае Акжаркын Турлыбай рассказали в Генпрокуратуре
- Ремонт дорог в Восточном Казахстане: успеют ли подрядчики сдать свои объекты в срок
- Названы имена 10 подозреваемых в аварии на шахте имени Костенко в Караганде
- "Понты" на похоронах: запретят ли в Казахстане дорогостоящие погребения
- Мужчина едва не умер из-за вишневой косточки в Алматы