Рекламщиков с топором и битой задержали в Актау

В Актау задержали группу людей, рекламировавших наркотики, передаёт BaigeNews.kz.

"У задержанных изъяты трафарет с надписями "MEF, SC, DUNE24CC, VPN", фломастер, топор, бита, 20 баллончиков с краской, 83 рекламных листовки, буклеты с QR-кодом, а также наркотические средства", - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.