Реклама на собаках появилась в России

В России появилась новая услуга для рекламодателей, объявления стали размещать на животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что стоимость эксплуатации животных - 50 тысяч рублей (около 250 тысяч тенге). За эти деньги изготовят костюм для трёх питомцев, собаки совершат 15 прогулок в тех местах, где ходит целевая аудитория рекламодателя.

По словам создателя сервиса, такой способ привлекает внимание жителей — вирусный эффект гарантирован.

В Сети мнения пользователей разделились. Одни считают, что это издевательство над животными, другие, что в этом нет ничего предосудительного.