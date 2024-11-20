Реклама на собаках появилась в России
В Сети идут споры о допустимости такой рекламы.
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
93Фото: t.me/shot_shot
В России появилась новая услуга для рекламодателей, объявления стали размещать на животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Журналисты выяснили, что стоимость эксплуатации животных - 50 тысяч рублей (около 250 тысяч тенге). За эти деньги изготовят костюм для трёх питомцев, собаки совершат 15 прогулок в тех местах, где ходит целевая аудитория рекламодателя.
По словам создателя сервиса, такой способ привлекает внимание жителей — вирусный эффект гарантирован.
В Сети мнения пользователей разделились. Одни считают, что это издевательство над животными, другие, что в этом нет ничего предосудительного.
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