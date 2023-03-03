- "Реклама для взрослых" снова появилась в Kundelik 17:42 36
- Сколько займов выдано по программе "7-20-25" в Казахстане 17:20 107
- На 5 миллионов оштрафовали ТЭЦ в Экибастузе 17:06 180
- 1015 происшествий за год: в Генпрокуратуре рассказали о расследовании ЧП на железной дороге 16:42 285
- Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира WTT Youth Contender 15:54 275
- В Караганде восьмилетний школьник вынес из огня младшую сестру 15:50 360
- В Астане не могут найти место для строительства Центра травматологии и ортопедии 15:31 338
- До плюс 24 градусов потеплеет в Казахстане - прогноз погоды на выходные 15:30 302
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 15:14 373
- Какие авто не пустят больше в Казахстан 14:39 541
- Многодетный казахстанец выпросил 92 млн тенге у любовницы по переписке 13:24 620
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 13:03 869
- Порочная связь подростка и экс-депутата в Актобе: подозреваемой в пособничестве выплатят компенсацию 12:47 3931
- Особые избирательные участки откроют в день парламентских выборов. Что это значит 12:29 428
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 12:03 810
- Бесплатную глазную клинику для детей открыли в Жезказгане 12:02 410
- Избиратели могут прописаться на участке в день выборов 12:00 429
- В Астане приостановили строительство 76 жилых комплексов 11:46 736
- Члены Республиканского штаба демократической партии "Ак жол" проводят встречи в Актюбинской области 11:33 407
- Подать заявление на банкротство казахстанцы могут через eGov.kz и eGov Mobile 11:08 503
- 164 млн тенге ущерба нанесло государству фиктивное ТОО 10:43 464
- Налоги на рекламу незаконно взимали с бизнесменов в Алматинской области 10:38 487
- Председатель городского суда Тараза приговорен к трём годам заключения 09:54 523
- Коронавирусом за сутки заразились 86 казахстанцев 09:47 676
- В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды 09:36 422
- Очередная трагедия: курсант военного института найден мёртвым в Алматы 09:04 778
- Многофункциональный терминал построят в порту Курык 08:38 480
- Срок прохождения грузов по Казахстану в рамках Транскаспийского маршрута сократился вдвое 08:15 850
- Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и её доходы 07:57 992
- Школьника, обезвредившего одноклассника с топором, наградили в Петропавловске 07:11 625
- В Мангистау зафиксирована максимальная по республике цена на пшеничный хлеб 06:23 554
- Красочный ковёр из тюльпанов презентовали в ботаническом саду Туркестана 05:50 569
- Анна Данилина пробилась в полуфинал "BeeTV 40 Women's" 04:12 521
- В скандальном хиджамa-центре Атырау выявили нарушения 03:34 574
- Жительница Петропавловска променяла городскую квартиру на редких животных и птиц 02:09 645
- В Таразе на территории тюрьмы особого режима возник пожар 01:45 842
- Близ Алматы произошло землетрясение 00:23 833
- Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты 02.03.2023 662
- Ушёл на охоту и не вернулся: учителя неделю разыскивают в Туркестанской области 02.03.2023 705
- Дети голодали, мать пила - жуткие подробности о гибели ребёнка в Актобе рассказали соседи 02.03.2023 967
- Какие цветы наиболее популярны у казахстанцев 02.03.2023 755
- Назначен новый глава Управления культуры Астаны 02.03.2023 666
- Пьют воду из озера и растапливают снег: как выживают сельчане в СКО 02.03.2023 662
- Покупатель чуть не отрезал палец продавцу в ЗКО 02.03.2023 721
- Движение по трассам ограничили в четырёх областях Казахстана 02.03.2023 677
- Какие рестораны Алматы смогут получить звезду "Мишлен" 02.03.2023 974
- Члены партии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Карагандинской области 02.03.2023 650
- "Вклад Казахстана заслуживает похвалы" — в ООН подвели итоги двустороннего сотрудничества 02.03.2023 776
- В каких странах флагман iPhone стоит дороже всего? Казахстан в этом списке 02.03.2023 801
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 713
- Акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге 02.03.2023 1015
- Курс доллара резко упал в Казахстане 02.03.2023 707
- Адреса дежурных ЦОНов изменились в нескольких городах Казахстана 02.03.2023 750
- Мужчину похитили в Алматы и вымогали у него миллион тенге 02.03.2023 800
- Казахстан увеличит военные расходы в 2023 году 02.03.2023 784
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 645
- Нападения на журналистов в Казахстане: подозреваемый признал вину и сдал сообщников 02.03.2023 609
- Поймали "рыбку": 150 килограммов осётра изъяли у браконьеров в Мангистауской области 02.03.2023 689
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 1817
- Мусоровоз задавил женщину в Рудном 02.03.2023 586
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 4136
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 841
- Куда потратят конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге, рассказали в Минфине 02.03.2023 634
- Насколько увеличат стипендии студентов и магистрантов в Казахстане 02.03.2023 696
- Как будут передавать в госсобственность конфискованные люксовые вещи 02.03.2023 890
- Ты меня уважаешь? В Таразе подростку сломали руку за то, что поздоровался только одной рукой 02.03.2023 978
- В Щучинске нашли пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны 02.03.2023 743
- Столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 02.03.2023 612
- Сократятся сроки ответа госслужащих журналистам - глава МИОР 02.03.2023 590
- Жизнь после COVID-19. Врачи назвали сроки и последствия постковидного синдрома 02.03.2023 691
- В Астане начали обучать пресс-секретарей госорганов, как работать со СМИ 02.03.2023 869
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 989
- Скандал вокруг "Весновки": более 140 квартир попали под арест в Алматы 02.03.2023 8158
- В Казахстане решили сохранить розничный налог для МСБ 02.03.2023 737
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 17863
- Токаев отправил в отставку судей в регионах 02.03.2023 871
- Проезд в столичных автобусах будет бесплатным 19 марта 02.03.2023 724
- Из-за падения курса доллара ожидается снижение цен на товары — Минфин 02.03.2023 683
- На 22% подняли зарплату работникам сферы культуры 02.03.2023 760
- Порядка 312 миллионов тенге выплатили жертвам пыток и преступлений - Генпрокуратура 02.03.2023 612
"Реклама для взрослых" снова появилась в Kundelik
Подписантов Казнета удивила реклама "для взрослых" на сайте образовательной платформы "Күнделік". Пост с возмущением появился в Telegram, передаёт BaigeNews.kz.
"На сайте для школьников "Күнделік" показываются совсем нехорошие рекламы. Старую проблему до сих пор не решили. Видимо, очень прибыльно, раз не убирают рекламу на сайте", — говорится в сообщении, прикреплённом к видео с демонстрацией недетской афиши товаров.
В министерстве просвещения на запрос редакции BaigeNews.kz ответили, что провели внутреннюю проверку на взломы и технические сбои в рекламном информировании сайта. Она показала, что система работает в штатном режиме. Рекламного контента, нарушающего законодательство страны, киберохрана на образовательном портале не нашла.
"Причиной показа данной рекламы у пользователя, на страницах системы может быть функция отслеживания страниц (cookies), реализованная в каждом браузере, работа которой сводится к отслеживанию просмотренных пользователем ранее веб-страниц. Функция отслеживания страниц (cookies) запоминает различные контекстные баннеры с других сайтов, и может сохранять вредоносное программное обеспечение с других сайтов, содержащих вирусную рекламу. В рамках обращения пользователя, его жалоба на конкретную рекламу решается следующим образом: пользователю необходимо очистить историю своего браузера", — пояснили в Минпросвещения.
На самом сайте мы нашли сообщение о том, что на страницах системы "Күнделік" размещается реклама только от проверенных рекламодателей и только в соответствии с категорией "6+". То есть та, что прошла проверку и разрешена к показу для детской аудитории. Если пользователи заметили информацию неподобающего характера, возможно, устройство заражено вирусами.
"Если пользователь видит на страницах сети "Күнделік" рекламные баннеры неподобающего характера, настоятельно рекомендуется сразу проверить компьютер на наличие вредоносного программного обеспечения. Для того, чтобы снизить риск появления некорректной рекламы и баннеров содержания "18+" на страницах сайта, необходимо ответственно подходить к работе в Интернете: на компьютере должна быть установлена антивирусная программа с актуальными (обновлёнными) вирусными базами; следует проверять списки дополнительных плагинов (расширений), установленных в используемом браузере", — указано в инструкции.
-
Trend news
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 12:03 808
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 1816
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 4130
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 841
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 989
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 17826
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 996
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1011
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1605
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1122
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4365
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1868
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1535
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5185
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2400
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1562
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1730
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11831
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1813
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10496
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14306
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1756
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3018
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1311
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7029
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16303
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24512
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3101
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1935
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3669
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2024
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2244
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41963
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1749
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3385
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5359
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10975
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2949
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27173
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3463
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3883
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2027
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4835
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38690
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3223
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2109
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3217
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3363
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19683
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3532
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8332
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37801
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2942
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3211
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14274
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8512
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4365
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2992
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120635
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4115
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3720
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4829
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2838
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8096
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9827
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7035
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3573
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13882
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58812
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3676
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3613
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5723
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2905
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3807
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3689
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 17040
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6727
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32305
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3846
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4635
-
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 15:14 373
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 713
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 645
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1872
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1595
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1816
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2066
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2077
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1820
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1780
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2256
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1883
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2131
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2302
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2808
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2726
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2282
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2308
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2302
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2556
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2418
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3088
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2896
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2960
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2579
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2758
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2941
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3157
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3522
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3325
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3224
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3393
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3735
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3294
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3358
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3149
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3064
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3309
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3398
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3414
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3543
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3604
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3235
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4975
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3491
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3684
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3457
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3464
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3586
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3515
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3560
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3293
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3572
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3528
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3530
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3631
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4062
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3619
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3801
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3482
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4227
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3936
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5324
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4101
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4117
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5130
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4251
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4692
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4396
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4759
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4936
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4766
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4812
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4651
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4484
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4810
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4791
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4666
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4859
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 5069