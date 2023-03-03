"Реклама для взрослых" снова появилась в Kundelik

Фото: stopfake.kz

Подписантов Казнета удивила реклама "для взрослых" на сайте образовательной платформы "Күнделік". Пост с возмущением появился в Telegram, передаёт BaigeNews.kz.

"На сайте для школьников "Күнделік" показываются совсем нехорошие рекламы. Старую проблему до сих пор не решили. Видимо, очень прибыльно, раз не убирают рекламу на сайте", — говорится в сообщении, прикреплённом к видео с демонстрацией недетской афиши товаров.

В министерстве просвещения на запрос редакции BaigeNews.kz ответили, что провели внутреннюю проверку на взломы и технические сбои в рекламном информировании сайта. Она показала, что система работает в штатном режиме. Рекламного контента, нарушающего законодательство страны, киберохрана на образовательном портале не нашла.

"Причиной показа данной рекламы у пользователя, на страницах системы может быть функция отслеживания страниц (cookies), реализованная в каждом браузере, работа которой сводится к отслеживанию просмотренных пользователем ранее веб-страниц. Функция отслеживания страниц (cookies) запоминает различные контекстные баннеры с других сайтов, и может сохранять вредоносное программное обеспечение с других сайтов, содержащих вирусную рекламу. В рамках обращения пользователя, его жалоба на конкретную рекламу решается следующим образом: пользователю необходимо очистить историю своего браузера", — пояснили в Минпросвещения.

На самом сайте мы нашли сообщение о том, что на страницах системы "Күнделік" размещается реклама только от проверенных рекламодателей и только в соответствии с категорией "6+". То есть та, что прошла проверку и разрешена к показу для детской аудитории. Если пользователи заметили информацию неподобающего характера, возможно, устройство заражено вирусами.

"Если пользователь видит на страницах сети "Күнделік" рекламные баннеры неподобающего характера, настоятельно рекомендуется сразу проверить компьютер на наличие вредоносного программного обеспечения. Для того, чтобы снизить риск появления некорректной рекламы и баннеров содержания "18+" на страницах сайта, необходимо ответственно подходить к работе в Интернете: на компьютере должна быть установлена антивирусная программа с актуальными (обновлёнными) вирусными базами; следует проверять списки дополнительных плагинов (расширений), установленных в используемом браузере", — указано в инструкции.