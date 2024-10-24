Реклама детской одежды шокировала и разозлила карагандинцев

Карагандинцы возмущены появившейся в Сети рекламой одного из магазинов детской одежды, передаёт BaigeNews.kz.

В Instagram появился ролик, в котором показано, как с высоты многоэтажного дома летит ребенок. На земле его в одеяло ловят несколько человек. За кадром слышны сирены. Затем женщина берёт из одеяла куклу, очень похожую на младенца и объявляет об акции для покупателей детских комбинезонов.

На авторов ролика накинулись подписчики. Люди считают, что маркетологи перегнули палку и требуют запретить показ такой рекламы:

"Дебильная реклама! Надо думать, когда хочешь что-то рекламировать, головой".

"Кому в голову пришла такая идея?! Ничего ужаснее не придумаешь..."

"С головой всё в порядке у того, кто это придумал? Точно в этот магазин не пошла бы".

"Отвратительно. Люди, не покупайте у них, не поощряйте вот ТАКОЕ".

"Эти рекламы скоро доведут до инфаркта".

"Потом удивляются, почему дети из окон падают".

"Где-то же должен быть предел... решили дно пробить".

"Вы что вообще уже?!!! Какая неуместная, неприятная реклама, тут даже не черный юмор... У моей знакомой ребёнок выпал из окна насмерть. Представляю, как она перенесётся в то время... Тоже мне боги маркетинга. Удалите немедленно!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Детская одежда (@muslinka.store)

Напомним, нечто подобное снял и выложил в Instagram российский блогер Сергей Косенко. В Куршевеле он бросил двухмесячного ребёнка в сугроб, потом заявил, что это была кукла. Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера из-за "совершения им противоправных действий в отношении новорождённого".

В департаменте полиции Карагандинской области на запрос редакции BaigeNews.kz инцидент с рекламой прокомментировали коротко: "За что их наказывать?"