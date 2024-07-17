Реки образовались на дорогах в Астане из-за ливня

В Астане прошёл сильный дождь. Ливневая канализация вновь не справилась c нагрузкой, часть улиц оказались в воде, а пешеходы в лужах, передаёт BaigeNews.kz.

Как выглядят улицы города, сняли на видео наши корреспонденты.

На дорогах в столице образовались семибалльные пробки. Водители автобусов высаживают пассажиров прямо в лужи и едва продвигаются по затопленным участкам.

Ситуацией сразу же воcпользовались таксисты. Цены на поездки выросли минимум в два раза.