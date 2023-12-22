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Рэкетиры похитили иностранца в Атырау

Сегодня, 16:50
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Polisia.kz Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: Polisia.kz

В Атырау двое мужчин удерживали на съёмной квартире гражданина Узбекистана, избивали его и требовали крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Граждане Узбекистана и Казахстана 1987 и 1991 годов рождения в одной из съёмных квартир Атырау избили 30-летнего узбекистанца  и вымогали у него 1,1 миллиона тенге. Пострадавшего удалось найти полицейским. Он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Вымогателей заключили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 и части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РК. В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде “содержания под стражей”.

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