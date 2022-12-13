Река вышла из русла в Алматы и сломала ограждения на набережной

Фото: instagram.com/kazselezashita

ЧП произошло на реке Есентай в Алматы. Глыбы льда вышли из берегов и сломали металлическое ограждение, передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в "Казселезащите", ориентировочно около 16:00 по реке прошёл шугоход.

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"По результатам обследования выявлено, что шугоход сформировался в 450 метрах выше Есентайского водоприемника. Повреждены на отдельных участках перила обустройства стабилизированного русла реки Есентай. Завалены осколками льда тротуары вдоль русла реки. Максимальный расход потока составлял 20-22 кубических метра в секунду. Жертв и пострадавших нет. Объём отложившегося льда составил 6500-6700 кубометров", - сообщили в "Казселезащите".

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Специалисты отметили, что шугоход остановился в начале чаши Есентайского водоприемника.

Начаты работы по расчистке русла реки ото льда.

Кроме того, выставлены мобильные посты на реках Аксай, Улкен и Киши Алматы.

Алматинцам и гостям города рекомендуют в ближайшие дни держаться подальше от русел рек.