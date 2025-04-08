Вблизи села Кийма Жаксынского района Акмолинской области ведутся работы по укреплению дамбы из-за розлива реки Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В работах по укладке мешкотары с инертными материалами участвуют порядка 60 сотрудников ДЧС Акмолинской области.

Благодаря принятым превентивным мерам удалось не допустить подтопления села Киима.

Ранее сообщалось о том, что в Акмолинской области проходит активная фаза паводка. Силами местных исполнительных органов и территориальными подразделениями МЧС уже откачано порядка двух миллионов кубов воды, уложено свыше 200 тысяч мешков с песком. 24 населённых пункта остались без транспортного сообщения.