Река Есиль вышла из берегов в Акмолинской области
Спасатели предотвратили подтопление села.
Сегодня, 19:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:08Сегодня, 19:08
57Фото: МЧС РК
Вблизи села Кийма Жаксынского района Акмолинской области ведутся работы по укреплению дамбы из-за розлива реки Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В работах по укладке мешкотары с инертными материалами участвуют порядка 60 сотрудников ДЧС Акмолинской области.
Благодаря принятым превентивным мерам удалось не допустить подтопления села Киима.
Ранее сообщалось о том, что в Акмолинской области проходит активная фаза паводка. Силами местных исполнительных органов и территориальными подразделениями МЧС уже откачано порядка двух миллионов кубов воды, уложено свыше 200 тысяч мешков с песком. 24 населённых пункта остались без транспортного сообщения.
Самое читаемое
- Три казахстанца из одной школы поступили на грант в Гарвард
- Блогер из Аркалыка насиловал своих должников
- Повышение уровня воды в регионах: МЧС предупреждает об угрозах подтопления дорог
- Новые правила автострахования в Казахстане: что важно знать водителям?
- Казахстанцы массово получили счета за посещение Бурабая