Регулирование розничных цен на сжиженный газ продлят на полгода в Казахстане

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Соответствующее изменение вносится в приказ Председателя Агентства "О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа" № 16 от 5 июля 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

В настоящее время в парламенте рассматривается законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа", который предусматривает наделение компетенцией уполномоченного органа по установлению предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа.

"В целях сохранения государственного регулирования цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа предлагается продлить срок действия Приказа Агентства от 5 июля 2022 года до утверждения соответствующего приказа Министерством энергетики. Проектом приказа предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

С проектом приказа можно ознакомиться на интернет-ресурсе.