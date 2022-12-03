Регистрировать ОСИ и проводить голосование через eGov Mobile предложили в Казахстане

Фото: egov.kz

Использовать мобильное приложение eGov Mobile для проведения голосования среди жильцов дома и регистрации ОСИ предложили в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИИР РК.

Этот вопрос обсуждался на открытой диалоговой площадке по обсуждению темы "Проблемы ОСИ и их решения". Участие приняли министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова, а также представители ОСИ, Центра поддержки цифрового правительства, общественных организаций и IT-компаний.

В ходе брейнсторминга было отмечено, что для перехода к ОСИ на сегодняшний день необходимо решить вопросы и усовершенствовать механизмы регистрации специальных некоммерческих организаций, создания мобильных приложений для голосования, формирования списков собственников жилья для оповещения и протоколов голосования с опросными листами и т.д.