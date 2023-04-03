Регистрировать браки будут в ЦОНах с 1 июля в Казахстане

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Функции отделов РАГС с 1 июля начнут выполнять филиалы госкорпорации "Правительство для граждан". Об этом сообщили в Минюсте РК, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье" органы РАГС производят государственную регистрацию рождения, смерти, заключения и расторжения брака, изменяют, дополняют, восстанавливают и аннулируют записи актов гражданского состояния.

В июле прошлого года подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования". По нему функция по государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 июля 2023 года передана в госкорпорацию "Правительство для граждан".

"Госкорпорация является единым провайдером оказания государственных услуг населению. Передача функции РАГС в госкорпорацию не предполагает упразднение органов РАГС, поскольку они будут расположены в госкорпорации с наделением соответствующей компетенцией. Согласно статье 13 Кодекса "О браке" брак (супружество) заключается в регистрирующих органах либо в специально предназначенных государственных дворцах бракосочетаний. С 1 июля 2023 года регистрирующим органом РАГС определена госкорпорация", - сообщили в Минюсте.

В ведомстве отметили, что действующим законодательством не предусмотрено заключение брака нотариусами.

"Государственная регистрация актов гражданского состояния будет производиться сотрудниками регистрирующего органа - госкорпорации, поскольку соответствующая компетенция законодательно закреплена", - отметили в министерстве.

Там напомнили, что согласно статье 53 Кодекса частная жизнь, личная и семейная тайна находятся под охраной закона. Работники, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также другие лица, иным образом осведомленные о частной жизни, обязаны сохранять личную и семейную тайну.