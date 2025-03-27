С 25 марта 2025 года в Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов. Нововведения касаются только тех устройств, которые были ввезены в страну после этой даты. Телефоны, уже работающие в Казахстане до 25 марта, продолжают функционировать без ограничений, передаёт BaigeNews.kz.

Власти дали дополнительный срок – до 25 мая 2025 года, чтобы граждане и бизнес могли зарегистрировать ранее ввезённые, но ещё не проданные устройства. Сделать это можно на сайте https://kz-imei.kz.

Теперь все новые устройства должны пройти проверку в международной базе GSMA и государственных органах. Проверяется легальность ввоза, наличие документов и IMEI-код, чтобы исключить попадание в страну украденных или поддельных телефонов.

Кто должен регистрировать телефоны:

Импортёры – все ввозимые устройства;

Физические лица – если телефон не использовался в сети Казахстана;

Сервисные центры – при замене IMEI-кода.

Если телефон не будет зарегистрирован в течение 30 дней после подключения к сети, он попадёт в чёрный список и будет заблокирован.

Перед покупкой устройства можно проверить IMEI-код на сайте https://imei.rfs.gov.kz, чтобы избежать приобретения нелегального телефона. Напоминаем, что абонентские устройства не подлежат возврату и обмену.

Эти меры помогут сократить теневой рынок телефонов, защитить потребителей и создать прозрачные условия для бизнеса.

Министерство цифрового развития продолжит информировать граждан о новых правилах и рекомендует проверять данные перед покупкой мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что новые правила регистрации мобильных устройств вступят в силу 24 марта.