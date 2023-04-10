Регистрация ОСИ стала доступна онлайн для казахстанцев

Создание объединения собственников имущества (ОСИ) и его регистрация стали доступны онлайн в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Раньше для регистрации ОСИ приходилось проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления. Теперь достаточно одним нажатием кнопки на смартфоне подать онлайн-заявку через приложение "Управдом"

"Министерством юстиции совместно с МИИР РК и МЦРИАП реализован проект по созданию объединения собственников имущества и его регистрации, который предусматривает онлайн голосование с проверкой кворума и подачи заявки на регистрацию с приложением электронного протокола. Благодаря интеграции государственных баз данных и цифровых площадок услуга регистрации ОСИ онлайн стала доступна для казахстанцев. Готовое решение предлагает проект "Управдом", - сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Проект предусматривает проведение голосования в онлайн формате, в частности онлайн сбор подписей жильцов, автоматический подсчёт голосов, кворума и формирование электронного протокола, а также возможность направить электронный протокол, подписанный председателем, секретарём и советом дома, в государственную базу данных "Юридические лица" для электронной регистрации ОСИ.

Ожидается, что проект обеспечит прозрачность деятельности ОСИ, автоматизацию процессов при управлении домом, исключит мошеннические действия и бумажный документооборот.