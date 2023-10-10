Регионы с высоким показателем трудоустройства названы в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Показатель трудоустройства казахстанских студентов технического и профессионального образования достиг 77%. Наибольшая доля трудоустройства выпускников колледжей приходится на Павлодарскую - 92% и Восточно-Казахстанскую области – 91%. Об этом рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании Правительства РК, передаёт BaigeNews.kz
По информации главы ведомства, в текущем учебном году государственный образовательный заказ в колледжах страны увеличился до 133 тысяч мест. Для развития дуального обучения в этом году выделено 10 тысяч мест для подготовки специалистов по заказу предприятий.
При этом высокий уровень охвата выпускников технического и профессионального образования наблюдается в Акмолинской – 87% и Актюбинской областях – 85%.
"В 2025 году планируется увеличить объем госзаказа до 155 тысяч мест, из которых 70% будут направлены на технические специальности", - сказал Гани Бейсембаев.
Самое читаемое
- Ферму по разведению червей открыл житель Алматинской области
- "Ты сам все начал": боец Куат Хамитов принял вызов казахстанского актёра
- Изнасилование трёхлетних сестёр: жуткие подробности рассказала детский омбудсмен
- Глава управления образования Шымкента уволилась по собственному желанию
- Казахстан обошёл Узбекистан и вошёл в топ-5 по итогам Азиады-2023