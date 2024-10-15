Регионы с самым старым парком авто назвали в Казахстане

В Казахстане растёт число автомобилей. В августе на учёт поставлено 141,5 тысячи единиц транспортных средств, по сравнению таким же периодом прошлого года показатель увеличился на 44,1 процента. При этом количество старых машин в стране всё ещё велико. По дорогам Казахстана ездят 44,8 процента авто старше 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

По состоянию на 1 сентября количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 579,4 тысячи единиц, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

"Доля автомобилей, выпущенных не более трёх лет назад занимает 6,2% автопарка, эксплуатируемые от 3 до 7 лет – 13,1%, от 7 до 10 лет – 11,9%, от 10 до 20 лет – 23,8%. Доля автомобилей, произведённых более 20 лет - 44,8%", - говорится в обзоре.

В разрезе регионов, количество автомобилей с годом выпуска более 20 лет больше всего в Алматы и Алматинской области, 206 тысяч и 361 тысяча соответственно, а также Жамбылской – 190,5 тысячи единиц, Карагандинской – 183,3 тысячи и Восточно-Казахстанской областях – 177,3 тысячи.

По новым автомобилям на дорогах лидируют Алматы (55,3 тысячи), Астана (42 тысячи) и Алматинская область (22,4тысячи).