Регионы Казахстана рискуют остаться без общественного транспорта — Минтранс

Регионы Казахстана рискуют остаться без городского общественного транспорта. Об этом в Кокшетау на встрече министра транспорта Марата Карабаева с населением заявили предприниматели-перевозчики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранс РК.

Главный вопрос, который волнует представителей перевозочных предприятии, – нехватка водителей автобусов. Сейчас в Кокшетау и Степногорске на линиях в основном остались шоферы предпенсионного возраста. Поэтому бизнесмены боятся, что в ближайшей перспективе останутся совсем без водителей.

Этот же вопрос министру задавали практически во всех регионах Казахстана. Перевозчики заявляют о тревожной ситуации и требуют, чтобы законодатели услышали их и снизили возрастной ценз для получения водительских прав категории D до 21 года, а также отменили абсурдную норму, которая требует от водителя наличие трёхлетней практики на маршрутном такси прежде, чем его допустят к управлению автобусом.

"Чтобы получить категорию D, нужно получить категорию D1 и три года поработать на маршрутке. Тем самым нас фактически поставили в невозможную ситуацию, так как маршрутных такси в Казахстане не осталось. Где он будет набираться этого опыта? В парламенте говорят про безопасность. Но пилотом пассажирских самолётов можно стать в 18, а водителям автобусов почему в 21 нельзя? Раньше в этом возрасте водили и на аварийности это никак не сказывалось. Если нас опять не услышат, уже не знаем, что делать", - хором заявили владельцы и управляющие транспортного бизнеса.