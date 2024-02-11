Регионы Казахстана начали резать свои бюджеты

Акиматы регионов Казахстана приступили к секвестированию своих бюджетов. Аким Павлодарской области Асаин Байханов поручил урезать программы, которые не дают результата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На заседании акимата был обсужден "Региональный план действий" по всем 10 направлениям, озвученных на расширенном заседании правительства.

Как рассказали в пресс-службе акима области, заслушав отчет экономического блока, глава региона обратил внимание акимов на блочное бюджетирование и четкое администрирование бюджета.

"Необходимо секвестировать те программы, которые не дают результата. Бюджетная система зачастую более направлена на освоение бюджетных средств, чем на достижение конкретных результатов. Переходите от "управления бюджетом" к "управлению результатами", – сказал Асаин Байханов.

Он также напомнил, что Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность и мотивировать предпринимателей к укрупнению бизнеса, поручил внести предложения по виду НДС и другим налогам, планируемым к передаче в областной бюджет.

Глава региона отметил, что агропромышленный комплекс должен быть ориентирован на развитие переработки.

"Прогресс придет через реформы. Жду от вас смелых и нужных для населения предложений. В приоритете должны быть перспективные направления", – потребовал аким области.

Госорганам поручено в трехдневный срок подготовить конкретный план действий.