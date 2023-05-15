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Регионы догоняют мегаполисы по доле безналичных транзакций в Казахстане. Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил обзор статистики по карточным операциям за первый квартал 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Рынок платёжных услуг сохраняет двухзначные темпы роста на фоне стабильного высокого спроса, повышенной конкуренции за клиента, как среди банковских, так и небанковских провайдеров, стремительного развития инновационных технологий, а также поступательного роста финансовой грамотности казахстанцев", - сказано в обзоре.

В первом квартале рост объёма безналичных транзакций составил 52,3 процента. В абсолютном выражении объём транзакций вырос с 19,1 до 29 триллионов тенге. Таким образом, доля безналичных операций по стране увеличилась с 80,9 процента до 85,6 процента, вплотную приблизившись к точке насыщения.

Лидерами по приросту доли безналичных транзакций в отчётном периоде в разрезе регионов стали СКО (+9 п.п.), Акмолинская (+8 п.п.) и Алматинская (+8 п.п) области.

"Цифровой разрыв" между лидером по безналичным транзакциям (Алматы) и аутсайдерами сократился с 27 п.п. до 19 п.п. До конца года весьма вероятно дальнейшее сужение этого разрыва", - отметили финансисты.

Объёмы изъятия наличности из банкоматов также продолжили рост (+3,9 процента до 4,9 триллиона тенге), несмотря на озвученные правительством данные по сокращению теневой экономики c 27 до 20 процентов от ВВП за последние три года.

На этом фоне объём наличности в обращении, то есть денег вне банковской системы, вырос до 3,2 триллиона тенге (+5,2 процента).

По сравнению с началом апреля 2022 года количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 17,8 процента, с 44,9 до 52,9 миллиона единиц.

В разрезе регионов снижение зафиксировано лишь в Астане (−0,6 миллиона), вследствие чего количество дебитных карт на душу населения в столице упало с 2,9 до 2,3 миллиона.

Рост кредитных карт в обращении за аналогичный период был менее выраженным – на 8,2 процента, с 10,9 до 11,8 миллиона единиц.

"Более ускоренный рост безналичных операций продолжился в первом квартале, отражая дальнейшее изменение потребительских предпочтений в пользу безналичных оплат. К началу апреля объёмы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в шесть раз (29,0 vs 4,9 триллиона тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в четыре раза, а четыре года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчётами", - отметили финансисты.

По данным АФК, высокий уровень проникновения безналичных расчётов позитивно влияет на скорость денежного оборота, развитие торговли, налоговое администрирование и вовлеченность населения в финансовую сферу.

Во-вторых, история транзакций по платёжным картам позволяет банкам лучше оценить кредитные риски и КДН при обращении клиентов в розничном кредитовании, снизить риски и совершенствовать ПОДФТ при обслуживании клиентов.

На фоне примерно равнозначного увеличения количества платёжных карточек международных систем (+16 процентов) и локальных (+17 процентов) их доли на рынке сохранились на одних и тех же уровнях (международные — ⅔, локальные — ⅓).

В ряде регионов безналичные операции приблизились к точке насыщения (в четырёх превысили 85 процентов), а наблюдаемый ранее "цифровой разрыв" в безналичной оплате продолжил сокращаться. Умеренный потенциал роста сохраняется в регионах с меньшей долей безналичных транзакций.