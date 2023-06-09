Региональный центр МВФ открыли в Алматы

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

В Алматы состоялось открытие регионального центра Международного валютного фонда. Его цель - развитие экономического потенциала в девяти странах: Казахстане, Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На право размещения центра кроме нашей страны претендовали Узбекистан и Грузия. В октябре 2019 года было принято решение МВФ в пользу Алматы.

Офис в Алматы стал первым в регионе и 17-м по счёту центром Международного валютного фонда по развитию человеческого потенциала.

Как отметил аким Алматы Ерболат Досаев, создание центра будет способствовать обмену знаниями между странами-участницами, повышению экономического потенциала и финансовой стабильности всего региона.